Santarcangelo, martedi 31 proseguono in biblioteca le Favole d’Agosto

Santarcangelo di Romagna

| 16:47 - 30 Luglio 2018

Gli appuntamenti di Favole d’Agosto proseguono alla Baldini. La rassegna di letture ad alta voce per bambine e bambini dai 4 anni d’età torna infatti in biblioteca martedì 31 luglio con la partecipazione del gruppo di lettori volontari Reciproci Racconti (inizio ore 21, ingresso libero). L’iniziativa proseguirà il 7 agosto per concludersi il 21 agosto a Poggio Torriana.



In agosto, nell’ambito della rassegna (R)Estate, tornano anche i “Laboratori creativi all’ombra dei libri”: giovedì 2 alle ore 17 sono in programma letture a tema floreale e laboratorio creativo; giovedì 9 invece letture e realizzazione di una marionetta di carta (gli appuntamenti successivi si svolgeranno il 23 e il 30 agosto). La partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi inviando un sms al numero 366/6797354.