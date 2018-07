Gradara si presenta a Riccione, martedì 31 luglio speciale parata con fantastici personaggi

Eventi

Riccione

| 16:30 - 30 Luglio 2018

Prosegue il progetto sperimentale dell’amministrazione comunale di dar vita ad un nuovo modo di fare informazione e promozione turistica del territorio portando in riva al mare il nostro bellissimo entroterra, il suo paesaggio, le presenze d’arte, la cultura, la storia e le tante occasioni di divertimento che offre.

Dopo la serata San Marino a.d. 1462 con protagonista il Castello di Serravalle e la sfilata in costume in occasione dell’ Assedio al Castello di Gradara, martedì 31 luglio Riccione ospiterà la parata di Magic Castle, l’evento in programma a Gradara dal 5 al 8 agosto dedicato alla fantasia e al mondo delle fiabe.

Un assaggio di quel che si potrà vivere per quattro giorni in quel luogo magico verrà raccontato a partire dalle ore 21.00 da una parata di personaggi fantastici in arrivo dal mondo di Alice nel paese delle meraviglie e dal profondo del mare, accompagnati da musica, trampolieri e performance itineranti.

La speciale sfilata, in collaborazione con i parchi del Gruppo Costa, rappresenta un ulteriore tassello del lavoro strategico che sta portando avanti l’amministrazione comunale nel coinvolgere

le realtà vicine in vista di una collaborazione sinergica che ha come obiettivo il racconto comune della nostra ricchezza, un invito a scoprire o riscoprire i nostri tesori.

L’appuntamento di martedì sera precede quello di giovedì 2 agosto dove a presentarsi sul mare sarà Mondaino e sul suo straordinario Palio del Daino.