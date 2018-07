Il 4 agosto al Quartopiano di Rimini si celebra la Notte Bianca del Cibo Italiano

Eventi

Rimini

| 16:10 - 30 Luglio 2018

Grande attesa per l'evento del 4 agosto, giorno della nascita del padre della gastronomia italiana codificata, Pellegrino Artusi, in cui sarà celebrato nella prima Notte Bianca del Cibo Italiano. In tutta la penisola verrà omaggiato.

A Rimini l'evento avrà luogo sotto le stelle dello splendido roof garden del Quartopiano, in una serata esclusiva dedicata dunque proprio alla Notte Bianca del Cibo Italiano. Protagoniste saranno le Mariette artusiane, celebri custodi della tradizione e delle ricette dell’Artusi. Dal vivo si esibiranno nell’arte di maneggiare farina, uova e matterello, per preparare la pasta fatta in casa che, appena pronta, verrà subito cotta davanti agli ospiti, condita e servita. Il fil rouge dell’evento è rappresentato dalle ricette artusiane che tutti, durante la cena, potranno vedere proiettate su un grande schermo, con relative foto. Il tutto orchestrato dallo chef forlimpopolese Silver Succi e dalla sua brigata, per un menù improntato ad una tradizione rinnovata, pur sempre nel segno dell'Artusi. Il sodalizio vincente Mariette-Silver ritorna dopo l’incontro avvenuto a Expo Milano 2015, quando insieme crearono la sfoglia ripiena più lunga del mondo: ben 60 metri.

La serata sarà la prima di una lunga serie di attività che scandiranno la programmazione del Quartopiano Suite Restaurant, unico ristorante con roof garden panoramico su Rimini. Un ciclo di appuntamenti con il buongusto, anticipati come una sorta di antipasto lunedì 30 luglio mediante un omaggio ai “Cotti e crudi” di stagione, con replica tematica il 28 agosto.

Ulteriore appuntamento venerdì 10 agosto, Notte di San Lorenzo, festeggiata in tutta Italia con “Calici di stelle” e qui ribattezzata “Stelle diWine”: dieci saranno i vini scelti per l’occasione dal sommelier Fabrizio Timpanaro, tra le migliori etichette di svariati terroir, in accompagnamento a uno speciale menù e chiusura con sangria per tutti.

Quarta tappa il 15 agosto per festeggiare il Ferragosto con un raffinato menu e soprattutto con l’esclusiva visione dei fuochi d’artificio di tutta la riviera, dall’alto del privilegiato balcone del ristorante.

E ancora da settembre sino a dicembre prenderà il via una serie di eventi tematici dedicati a prodotti principe come tartufo, funghi, crostacei a tanto altro.

Un programma dunque in grande stile, in vista del 2019, anno del decennale del ristorante.

Da segnare in agenda la giornata di domenica 30 settembre: il Quartopiano aprirà anche la domenica a pranzo per offrire un servizio alla città e soprattutto alle famiglie, con speciali menù a prezzo contenuto: le sorprese cambieranno ogni domenica.