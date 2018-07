FOTO: bagno di folla per la Notte Magica delle Vongole e lo spettacolo del Flyboard

Eventi

Cattolica

| 15:38 - 30 Luglio 2018

La Notte Magica delle Vongole al porto di Cattolica, organizzata dal Comune di Cattolica in collaborazione con la Casa del Pescatoresi, si è conclusa sabato 28 luglio con grande successo.

Il programma dell'edizione 2018 appena terminata è stato ricco di eventi e iniziative, su tutti la conferma di una grande protagonista: la vongola “Chamelea gallina”, anche conosciuta come puracia.

In quattro giorni sono stati dedicati a grandi e piccoli ben 17 appuntamenti rivolti proprio alla degustazione de “la vongola”, ma anche conoscenza delle tradizioni della marineria di Cattolica e delle bellezze storico-culturali della città.

Dall’area portuale con la Darsena, passando dalla piazzetta del tramonto, fino ad arrivare al Porto Canale: questa la location suggestiva degli eventi, culminati nella serata finale di sabato, animata dalla diretta di Radio Studio Più e dallo spettacolo di Fly board organizzato dall’Associazione "3zero3jet ski Racing Team", con Manuel Reggiani alla guida della tecnologica moto d'acqua, assitito in acqua dall'amico Andrea.

Sul palco di Radio Studio Più ha preso parola Nicoletta Olivieri, assessore al turismo del Comune di Cattolica, per salutare tutti i presenti e i tanti turisti accorsi, oltre a ringraziarli della presenza.

Oltre duemila persone molto incuriosite hanno assistito alle perfette performances sulla moto d'acqua degli esperti Manuel ed Andrea. Per circa mezz'ora Manuel ha volteggiato con il Fly board nel canale, immergendosi e alzandosi per molti metri senza sosta, accompagnato da numerosissimi applausi.

Al termine delle esibizioni della moto d'accqua, la serata si è conclusa sempre al Porto con ottima musica accompagata da video del DJ e presidente di Radio Studio Più, Claudio Tozzo.

Foto a cura di Amato Ballante.