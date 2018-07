A Montefiore Conca donati oltre 2500 euro per la ricerca a favore della Sla

Attualità

Montefiore Conca

| 15:21 - 30 Luglio 2018

Donati per la ricerca a favore della SLA 2575 euro sabato scorso (28 luglio) a Montefiore Conca di Rimini. Tanti montefioresi, ma anche in tanti da Morciano, Riccione, Cattolica, San Clemente, Rimini, Fano, da Faenza, da Pavia, da Roma, da Bologna, addirittura dalla Germania, hanno scelto di non mancare ad un appuntamento unico con un ospite d’eccezione Ivan Cottini, il modello e ballerino malato di sclerosi multipla. Ivan si è raccontato attraverso immagini e parole, ha raccontato la sua vita dal momento in cui ha saputo di essere malato di sclerosi multipla. Insieme a lui la sua bimba Viola , la madre che lo segue ovunque, la nonna e la sorella. Ivan non si ferma davanti alla malattia, non si arrende, si reinventa ballerino, ed è il primo ballerino al mondo malato di sclerosi multipla. La sua giornata è un allenamento continuo senza sosta, lotta con tutte le sue forze. Ivan è un esempio di dignità , di coraggio, di voglia di vivere, Ivan è un gladiatore che ogni giorno entra nell’arena della vita e combatte la sclerosi multipla. Presenti alla serata altri ragazzi malati di Sclerosi Multipla e malati di SLA che non vogliono arrendersi davanti a queste gravi patologie. Un forte messaggio dunque quello lanciato sabato scorso a Montefiore da Ivan Cottini “Non esiste oceano che non possa essere superato”. La serata è stata accompagnata da buona musica con i fantastici Birri Medi che non mancano mai a questi appuntamenti importanti e solidali. Una ProLoco che insieme al suo presidente Francesco Rossetti ha lavorato e cucinato per una piazza gremita di gente, tutti con lo scopo di donare con tutto il cuore e gridare orgogliosamente “io c’ero!“. L’appuntamento ora è per l’autunno al teatro Malatesta di Montefiore.