Sorpreso a sniffare cocaina sferra calci e pugni ai carabinieri. Arrestato 24enne

Cronaca

Misano Adriatico

| 14:51 - 30 Luglio 2018

Domenica notte nel parcheggio di una nota discoteca di Misano Adriatico, i Carabinieri hanno arrestato, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità, B.N. 24enne nato a Fabriano (An) e residente a Sassoferrato (An), celibe, operaio. Nella circostanza i militari, impegnati in specifico servizio all’esterno del locale da ballo, hanno sorpreso il giovane mentre sniffava cocaina. Il giovane, alla vista dei militari, ha rifiutato di fornire le proprie generalita’, colpendoli successivamente con calci e pugni, senza cagionargli lesioni. In relazione al possesso dello stupefacente, il soggetto è stato segnalato alla competente Autorita’ Amministrativa. L’arrestato, espetate le formalita’ di rito, è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, celebrato nella mattinata odierna, davanti all’A.G. di Rimini