Rimini, centri raccolta differenziata: la terza commissione licenzia il progetto di via Nataloni

| 13:38 - 30 Luglio 2018

S’arricchisce e si integra la rete dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati nel comune di Rimini. La terza commissione consiliare permanente ha infatti licenziato lunedì mattina con parere favorevole (16 i sì, 5 i no, 2 le astensioni) le conclusioni della conferenza di servizi relativa alla localizzazione e all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’adeguamento e la messa a norma del centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani e assimilati di Via Nataloni.

Con la realizzazione di questo progetto, che sarà realizzato con un costo di 275.000 euro ammortizzabili in vent’anni a cura e spese di Hera, i residenti della zona centrale della città potranno contare su un valido centro di raccolta, ben strutturato e organizzato.