Basket, con Summer Hoops che sfide alla Cantera del lungomare. E sabato l'All Star Game

| 13:31 - 30 Luglio 2018

Si chiama Summer Hoops ed è la manifestazione che da lunedì fino a sabato tiene banco al campo da basket della Cantera, sul lungomare di Rimini, di fronte al Bagno 26 (in caso di maltempo si gioca alla palestra Carim). L’iniziativa degli organizzatori, il consigliere comunale di Obiettivo Civico Andrea Bellucci, Stefano Curcio e Luca Migani (ascolta l'audio), da un lato è di riaccendere la passione per il basket cittadino che sta vivendo il picco più basso dopo i fasti del passato e per i playground estivi che in passato richiamavano interesse con eventi e sponsor importanti; dall’altro di raccogliere fondi per ridare lustro ai campetti di pallacanestro cittadini che versano in cattive condizioni. Le donazioni raccolte durante l'evento verranno consegnate al Comune di Rimini per gli interventi necessari.Oltre che attraverso la pagina facebook della manifestazione, sarà possibile fare un’offerta direttamente alla Cantera.

La manifestazione si articola in due parti. Nella prima, fino a sabato, si sfidano in partite 4vs4 a tutto campo 12 squadre ad invito in rappresentanza di tutta la Romagna, formate da giocatori dalla Promozione in giù (ammesso un rinforzo dalla D in su) che si sfidano in due tempi da 15 minuti (punteggio fissato a 41 punti). Previsti due arbitri Fip in campo che intervengono solo in caso di contestazioni. Si gioca dalle 19,45 fino alle 23,30. Venerdì quarti e semifinali, sabato le finali a cominciare dalle ore 15,30/16. Tra le squadre troviamo la Stella, Morciano, un team ravennate, i Fadamat (Uisp), Tigers, Livio Neri (Cesena), una sorta di All Star del campetto della Carim.

Dalle ore 17,30 di sabato e fino alla tarda serata andrà in scena l’All Star Game con quattro squadre coinvolte con giocatori riminesi o che hanno vestito la canotta biancorossa, sempre 4vs4, questa volta con gli arbitri nel ruolo pieno. In un team allenato da Massimo Galli troviamo Curcio, Crow, Hassan, Squeo, Bosio; in un’altra (coach Renzo Galli), Aglio, Gamberini, Polverelli, Tassinari, Calegari. Nella terza formazione condotta da Ticchi, ecco Tommaso e Niccolò Rinaldi, Panzini, Corcelli. Infine, guidati da coach Ceccarelli, Meluzzi, Signorini, Jole Myers, Moffa, De Gregorio. Prevista anche una gara di tiro da tre con la partecipazione di Mauro Morri, Raschi, Tassinari, forse Scarone. Premi per le squadre e l'mpv del torneo e per il giocatore più corretto. Molti ex giocatori sono stati invitati e dovrebbero presenziare all’evento, un’occasione per salutare vecchi amici.

Sarà allestito un piccolo villaggio animato da musica e chiosco per la somministrazione di bevande e cocktail. Gli speaker saranno Cristian Tartaglia e Massimiliano Manduchi.

Stefano Ferri