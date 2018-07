Riccione, rimozione delle radici e asfaltatura: partiti i lavori in via Montebianco

Attualità

Riccione

| 12:56 - 30 Luglio 2018

Sono partiti lunedì mattina, come da calendario, i lavori di asfaltatura in via Montebianco a Riccione. Ultimata la fresatura dell'asfalto vecchio, entro la settimana dovrebbero terminare gli interventi di asfaltatura veri e propri, e risolvere così anche le problematiche legate alle radici degli alberi nei punti in cui hanno compromesso la tenuta del manto stradale.