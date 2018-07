Percuotere la mente, martedì 31 ultimo appuntamento con Anna Calvi

Eventi

Rimini

| 10:36 - 30 Luglio 2018

Sarà la voce ammaliante di Anna Calvi a chiudere l’edizione 2018 di Percuotere la mente, la sezione contemporanea della Sagra Musicale Malatestiana. L’artista inglese sarà sul palco della Corte degli Agostiniani martedì 31 luglio (ore 21.15) per un concerto che anticipa l’uscita del suo nuovo album, Hunter (Domino Records), che sarà lanciato a fine agosto a cinque anni dal precedente “One Breath” e a quattro dall’EP “Strange Weather”.

Cantautrice e chitarrista, Anna Calvi debutta nel 2011 con l’omonimo album in studio pubblicato per Domino Records che le vale la definizione di “nuova musa made in UK”. In pochi anni la songwriter inglese, nominata ai BRIT Awards e a due Mercury Prize, è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo all’interno del panorama musicale contemporaneo.

Di formazione classica, ispirata da musicisti del passato e influenzata dalle vocalità di artisti diversi come Nina Simone, Maria Callas e Scott Walker, dal romanticismo di Ravel e Debussy, Anna Calvi ha un sound attuale ma soprattutto originale, in grado di emergere con forte tratto distintivo. Complici lo sguardo ipnotico, una bellezza sensuale e una Fender Telecaster suonata con autorità e maestria, Anna Calvi ha conquistato le copertine internazionali ma soprattutto un pubblico sempre più vasto e appassionato.