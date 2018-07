Auto va a fuoco improvvisamente sulla Statale a Rimini: intervengono i pompieri, lunghe code sulla strada

Cronaca

| 09:25 - 30 Luglio 2018

Una Fiat Punto è andata improvvisamente in fiamme mentre stava percorrendo la statale adriatica. E' successo lunedì mattina poco prima delle 9 all'altezza della rotonda di via Covignano a Rimini. Il mezzo procedeva in direzione Riccione. L'automobilista è riuscito ad accostare in una piazzola di sosta. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Verso le 9.10 le fiamme sono state domate. L'incendio dell'auto ha causato diverse code sulla statale.