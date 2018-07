Incidente a Santarcangelo, scooter vola nel fosso dopo uno scontro con bici. Due feriti gravi

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 23:49 - 29 Luglio 2018

E' di due feriti in gravi condizioni il bilancio di uno scontro tra uno scooter ed una bici verificatosi domenica sera, intorno alle 22.30, sulla via Emilia all'altezza dell'incrocio con via Santarcangelo-Bellaria. La dinamica é al vaglio agli agenti della Polizia Stradale del reparto infortunistica. Lo scooter dopo l’impatto e finito nel fosso della careggiata opposta. Lo scooterone era condotto da un giovane riminese e a quanto pare viaggiava in direzione Savignano quando appunto giunto allaltezza della via Santarcangelo-Bellaria si è scontrato con un ciclista extracomunitario. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Entrambi sono stati portati all'ospedale 'Bufalini' di Cesena con un codice di massima gravità.