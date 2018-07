Basket: Europei U18 Division C, San Marino chiude al sesto posto

Sport

Repubblica San Marino

| 17:59 - 29 Luglio 2018

Nell'ultima giornata dei Campionati Europei U18 Division C di Prishtina la Nazionale U18 di coach Simone Porcarelli non riesce a bloccare la Moldova di un mostruoso Raducan da 40 punti e 50 di valutazione e chiude così al 6° posto un Torneo di livello molto alto che ha permesso ai biancoazzurri di fare esperienza contro compagini importanti, fisicamente e tecnicamente.

L'inizio dei Titani è buono ma poi, poco a poco, la Moldova in contropiede e con ottime percentuali da fuori ha scava il primo solco, 20-29 alla pausa corta.

Nel secondo quarto, come più volte successo nel Torneo, San Marino resta in partita per metà frazione, ma poi subisce il parziale decisivo, che di fatto chiude la gara.

Si va all'intervallo, infatti, sul 28-50 con la Moldova che dal campo ha sbagliato pochissimo.

Nel secondo tempo i Titani non ci stanno a subire la "goleada" e giocano alla pari con i Moldavi, mettendo a posto le percentuali dal campo che alla fine però risultano decisive, insieme al 4/11 ai liberi, contro il 20/27 dei moldavi, e ai 28 punti concessi da palle perse.

«Ci abbiamo provato, ma la Moldova ha meritato - chiosa coach Porcarelli -. Bene il secondo tempo, in cui non abbiamo mollato e siamo stati lì, ma loro nel complesso hanno giocato una partita migliore, tirando con percentuali migliori. Alla fine ho ringraziato i ragazzi per quello che hanno fatto, perché comunque abbiamo giocato un buon basket contro squadre molto forti». (Foto: sito FIBA)



SAN MARINO-Moldova 70-92 (20-29; 8-21; 22-26; 20-16)

San Marino: Giovannini 7, Toccaceli, Lioi, Palmieri 11, Ugolini 14, Francini 3, Fiorani, Maiani 4, Clementi 3, Felici 15, Botteghi 13, Guida. All. Porcarelli

Moldova: Sorocean 3, Grubii 3, Ribac 2, Cocorev 18, Raducan 40, Stubei, Legosin 13, Fadin 11, Danila, Popovshi 2. All. Pravdiuk