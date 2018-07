Sassofeltrio e Montecopiolo: nuove prospettive per il futuro passaggio in Romagna

Attualità

Sassofeltrio

| 17:39 - 29 Luglio 2018

Per il Mar (Movimento autonomia Emilia-Romagna) ci sono "nuove prospettive per la secessione di Sassofeltrio e Montecopiolo" a undici anni dal referendum. "Attualmente – afferma il Mar - sappiamo che la vicenda è seguita con particolare attenzione dai partiti più sensibili, nei confronti dei quali opera lo stimolo continuo dei membri del comitato promotore del referendum, eroici nel combattere una battaglia che si protrae da ben undici anni, semplicemente per ostruzionismo della politica marchigiana. Pur continuando a seguire con tutto l’interesse che la vicenda merita, gli sforzi che la nuova maggioranza governativa sembra propensa a compiere, assicuriamo i cittadini di Montecopiolo e Sassofeltrio che il Mar rispettoso dei valori e di quanto sancito dalla Costituzione, non li abbandonerà mai e che la terra di Romagna è pronta ad accogliere a braccia aperte questi figli".