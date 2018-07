Parco mezzi della Croce Verde Novafeltria si arricchisce di una nuova Automedica

Sanità

Novafeltria

| 17:03 - 29 Luglio 2018

Una nuova automedica per la Croce Verde di Novafeltria per coprire il territorio della Valmarecchia con stazionamento presso l’ospedale. Il nuovo mezzo va ad aggiungersi alle due ambulanze di soccorso avanzato Volkswagen Crafter inaugurate a maggio. I due gioielli tedeschi della cooperativa di Novafetria fanno parte dei soli quattro mezzi presenti in Italia. I tre mezzi, tutti rigorosamente 4x4, dotati delle più moderne e sofisticate tecnologie, garantiranno la copertura per i servizi di emergenza territoriale. Un altro importante investimento della Croce Verde nell’ammodernamento dei propri mezzi per garantire l’espletamento dei servizi 118 in Valmarecchia.