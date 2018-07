Due furti in supermercati sventati dai commessi che inseguono i ladri, arresti e denunce a Misano e Riccione

Cronaca

Riccione

| 13:12 - 29 Luglio 2018

Due nomadi, una 24enne della provincia di Massa Carrara e una 20enne di Saronno sono state arrestate per furto aggravato. Assieme ad una complice, poi denunciata, hanno rubato in un supermercato di Riccione diverse bottiglie di liquori, nascondendole poi nelle borse e riuscendo ad uscire dal negozio. Un commesso, avendo notato la scena, si è lanciato all'inseguimento fino a quando una pattuglia dei Carabinieri in zona è riuscita a bloccare le due ladre. Arrestate devono rispondere di furto aggravato.

Anche un 24enne della provincia di Novara e una 19enne di origine albanese residente a Misano hanno tentato di rubare in un supermercato. Si sono riempiti gli zaini con generi alimentari e hanno tentato di scappare, anche in questo caso inseguiti da un dipendente. I Carabinieri li hanno bloccati e denuciati per concorso in furto aggravato.

Un 26enne di Misano, nomade e pluripregiudicato ha spaccato il vetro di un quadriciclo parcheggiato sul lungomare della città, portando via un portafogli e un powebank, scappando poi in auto. I Carabinieri con una indagine lampo sono riusciti a rintraccialo recuperando la refurtiva. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato.