Notte di controlli, arresti e multe dei Carabinieri di Riccione: sequestrati cocaina, hashish e marijuana

Cronaca

Riccione

| 13:03 - 29 Luglio 2018

Controlli e arresti dei Carabinieri di Riccione guidati dal Capitano Marco Califano, che hanno vigilato sulle vie centrali di Riccione, Cattolica e Misano senza dimenticare le aree dell'entroterra, periferiche e costiere, utilizzando la nuova Jeep Wrangler in uso ai militari.

Nella notte tra sabato e domenica in poche ore i Carabinieri hanno assicurato alla giustizia diverse persone controllando 126 individui e 95 tra auto e motoveicoli. Un 24enne di origine albanese senza fissa dimora è stato beccato mentre cedeva 0,6 grammi di cocaina ad un giovane cliente. E' stato arrestato per spaccio. Un 54enne residente a Coriano ma attualmente domiciliato ad Urbino è stato arrestato per evasione. Ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, si è allontanato senza autorizzazione venendo rintracciato dai Carabinieri locali. Un 24enne di Coriano è stato invece denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua auto sono stati rinvenuti 5 grammi di cocaina. Nel suo domicilio sono stati trovati un altro grammo di cocaina e 1 di hashish. Otto persone sono state segnalate come assuntori di stupefacenti: in loro possesso sono risultati 2 grammi di eroina, 15 di marijuana, 5,6 di hashish. Oltre 2300 euro l'ammontare delle multe comminate a 12 automobilisti per violazioni al codice della strada.