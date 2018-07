Incendio nella notte alla Bottega del Casaro in via Marecchiese, ingenti danni

Cronaca

Rimini

| 11:12 - 29 Luglio 2018

Incendio a mezzanotte e mezza alla Bottega del Casaro in via Marecchiese 156 a Rimini. Le cause sembrano essere accidentali. Forse un corto circuito o un surriscaldamento ha fatto partire le fiamme dal banco frigo all'interno. Ingenti i danni alla struttura, agli arredi e al cibo presente nel locale, principalemente legati al fumo e al calore.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi.