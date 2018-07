Cadavere trovato in spiaggia nella notte a Bellariva: intervengono Carabinieri e Capitaneria del Porto

Cronaca

Rimini

| 11:03 - 29 Luglio 2018

Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato trovato nella notte tra sabato e domenica verso le 2 sulla spiaggia di Bellariva di Rimini. Sul posto è accorso personale del 118 che, alle 2.15, ha allertato la Capitaneria di Porto. Secondo i primi accertamenti del medico legale l'uomo, di origini campane, sarebbe deceduto per arresto cardiaco. Il corpo è stato trasportato in ospedale a Rimini verso le 3.30. Sul posto per soccorsi, rilievi ed indagini la Guardia Costiera, personale del 118 e i Carabinieri di Miramare.