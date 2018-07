Bomba day: al via le operazioni per il disinnesco dell'ordigno a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:39 - 29 Luglio 2018

Sono iniziate alle 9 le operazioni per la rimozione dell'ordigno bellico ritrovato in via Del Grano a Santarcangelo.

Si tratta di una bomba d’aereo americana della seconda guerra mondiale di 500 libbre (oltre 200 kg), lunga un metro e trenta centimetri. L’ordigno dovrà essere privato delle spolette mediante tecniche di despolettamento a distanza e successivamente potrà essere rimosso e trasportato presso una cava dove verrà fatto brillare. Ecco le zone interessate.

Qui aggiornamenti in tempo reale del comune di Santarcangelo



Foto dal profilo Facebook del Comune di Santarcangelo