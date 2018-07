Basket, Europei Division C: con un gran primo tempo San Marino regola l'Armenia

Sport

Repubblica San Marino

| 09:38 - 29 Luglio 2018

Basta un quarto alla Nazionale U18 di coach Simone Porcarelli per aver ragione dell'Armenia: i Titani giocano infatti 10' pressoché perfetti sui due lati del campo, chiudendo tutto dietro e segnando a raffica in attacco.

Approccio impeccabile e subito un eclatante 0-18 impresso sul tabellone: il 6-29 con cui le due squadre vanno al primo mini-intervallo dice più di ogni parola.

I biancoazzurri rallentano fisiologicamente nella seconda frazione, ma negli ultimi 5' recuperano 3/4 palloni che hanno un effetto devastante sui tentativi di rifarsi sotto degli avversari: il primo tempo si chiude con San Marino avanti di 26 sul 16-42.

Nella terza frazione, dopo aver toccato il massimo gap sul 18-51, l'Armenia ha una reazione d'orgoglio e lima di qualche punto lo svantaggio pur rimanendo ad oltre venti punti di distanza.

Nell'ultimo periodo gli armeni alzano ulteriormente l'intensità con un quintetto molto fisico e sorprendono i Titani, che non segnano più negli ultimi 4'27": la dote accumulata, tuttavia è tale da non consentire agli avversari di completare l'impossibile rimonta.

Finisce 58-67.

«I ragazzi hanno approcciato benissimo la gara - commenta coach Porcarelli -: il nostro torneo è iniziato per davvero ieri, quando abbiamo cominciato a recuperare gli indisponibili. Sull'ultimo quarto non posso fare commenti negativi, perché la mente era già altrove e ci serviva non tirare troppo per la gara di domani e del resto eravamo stati bravissimi nel primo tempo a creare un margine che ci ha messo al sicuro da ogni rischio».

Domenica 29, San Marino incontrerà la Moldova per la finale 5°/6° posto: palla due alle ore 12.00.

(foto: sito FIBA)

Armenia-SAN MARINO 58-67 (6-29; 10-13; 21-16; 21-9)

Armenia: Arstamyan 3, Galtsev 1, Zohrabian, Poghosyan ne, Harutyunyan ne, Chizhenok 16, Pechenjyan 17, Ghazanchyan, Gargeni 14, Vatyan 2, Karamyan 4, Khachatryan 1. All. Kopalyan

San Marino: Giovannini, Toccaceli, Lioi, Palmieri 16, Ugolini 20, Francini 2, Fiorani, Maiani 3, Clementi 5, Felici 11, Botteghi 8, Guida 2. All. Porcarelli