Baseball, doppietta dei Pirati: Rimini sconfigge Città di Nettuno anche in gara 2

Sport

Rimini

| 08:10 - 29 Luglio 2018

Il Rimini Baseball completa la doppietta casalinga contro il Città di Nettuno imponendosi per 3-0 in gara2 allo Stadio dei Pirati. In una serata molto afosa e umida è andata in scena una bella partita ben giocata da entrambe le squadre dove gli episodi hanno fatto la differenza.

Dopo le prime due riprese di gioco dove non accade nulla di particolare, nella parta bassa del terzo inning l’equilibrio della gara viene spezzato dal solo homer al centro di Giovanni Garbella sul partente nettunese Frias che firma il vantaggio dei Pirati (1-0). L’attacco prosegue con la valida di Di Fabio che poi ruba la seconda. Noguera viene eliminato al piatto, poi Nicola Garbella si guadagna la base ball, ma la rimbalzante di Romero chiude la ripresa. Due riprese più avanti gli uomini di Ceccaroli colpiscono ancora, Giovanni Garbella si guadagna la base ball, poi sul k di Di Fabio il corridore riminese ruba la seconda. La valida di Noguera spinge il corridore in terza, poi il fratello Nicola realizza la precisa volata di sacrificio sul primo lancio di Frias che confeziona il secondo punto riminese (2-0). Sempre due riprese più avanti sul rilievo nettunese Simone sempre lo scatenato Giovanni Garbella colpisce il suo secondo fuoricampo di serata (terzo homer in campionato) fissando così l’allungo decisivo (3-0). Sulla collinetta dei Pirati dopo il partente Bassani autore di un ottima prova, si sono alternati Hernandez, Morellini e Kelly che non hanno concesso nessuna valida al lineup di Trinci. Rimini vince 3-0 grazie ai due fratelli Garbella autentici trascinatori nel box (2 Rbi per Giovanni e uno per Nicola).

Il prossimo impegno per gli uomini di Ceccaroli sarà il derby contro San Marino si giocherà tutte le ultime speranze d’ingresso ai playoff. Venerdì 3 Agosto (playball ore 20.30) andrà in scena gara1 allo Stadio dei Pirati, mentre la sera seguente la sfida si sposterà sul diamante di Serravalle per gara2 (Sabato 4 playball ore 19.30).

Simone Drudi

Ufficio Stampa







La foto di RAUL RUIZ è del fotografo FIBS Lauro Bassani PhotoBass.