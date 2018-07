Baseball, nella prima partita la T&A piega il Nettuno City per 4-0

Sport

Repubblica San Marino

| 19:49 - 28 Luglio 2018

Nella prima partita di sabato allo Steno Borghese, la T&A ha le meglio sul Nettuno City per 4-0 grazie all’eccellente staffetta sul monte tra Quevedo (vincente, foto) e Jimenez (salvezza) e grazie a un line-up che ha battuto 11 valide. Decisivo, per sbloccare il risultato, il doppio da due punti di Mattia Reginato al 5° inning.

Partita tirata con i due partenti Quevedo e Taschini a concedere poco o nulla ai line-up avversari per i primi quattro inning. A produrre qualcosa di più in questo tratto di gara è comunque la T&A, che riesce sempre a mettere uomini in base ma non è sufficientemente efficace quando si tratta di portarli a casa. Al 1° Avagnina batte subito un singolo ma poi è colto rubando. Al 2° la valida in apertura è di Colabello, che poi avanza in seconda sul singolo di Ferrini ma resta lì sul terzo out. Al 3° due basi ball e un lancio pazzo di Taschini mandano il primo uomo della partita (Avagnina) in posizione punto, poi però il tabellone rimane ancorato allo 0-0 sulla terza eliminazione. Al 4°, infine, ancora due uomini in base (quattro ball a Imperiali e singolo di Albanese) ma ancora 0-0. Il Nettuno City in questo periodo temporale produce un singolo e una base ball, ma non arriva mai in seconda.

Dalla quinta ripresa qualcosa di sostanziale cambia. Con due uomini in base (Ferrini colpito e De Wolf base ball) e due out, è una singola legnata a indirizzare la partita: l’autore è Reginato, che infila un doppio al centro che fa entrare due punti (2-0). C’è Misell per Taschini sul monte nettunese e l’inning, per i laziali, si chiude senza ulteriori danni. Nella parte bassa della stessa ripresa il City per la prima volta arriva in seconda (valide di Gomez e Delgado), ma Quevedo non si fa sorprendere e chiude su Neri per il terzo out. Anche al sesto la T&A ha una buonissima occasione per pestare il piatto di casa base, ma non sfrutta una situazione di due uomini in posizione punto (doppio di Albanese, singolo di Pulzetti e rubata) e vede il terzo out arrivare in diamante con la rimbalzante di Ferrini verso lo shortstop nettunese.

Al 7° doppio di Colabello e singolo di Reginato non valgono l’allungo (Chris out a casa), mentre all’8° il punticino del 3-0 arriva ed è ancora grazie a un doppio, questa volta di Simone Albanese. Il capitano manda a segnare Lupo (3-0), in seconda dopo base ball e balk. Non solo il 3-0, ma ecco che arriva anche il 4-0 poco dopo. Dopo la base ball a Pulzetti e Albanese out forzato in terza sulla rimbalzante di Avagnina, il singolo di Ferrini va a riempire le basi e la volata di sacrificio di De Wolf vale il quarto punto.

Sul monte dei Titani, dopo sei riprese eccellenti di Quevedo, è Jimenez a chiudere con una salvezza fatta di tre inning da intoccabile: 9 eliminazioni su 9 battitori affrontati con 6 strike out. La T&A vince gara1 per 4-0.



NETTUNO CITY-T&A SAN MARINO 0-4

T&A: Avagnina ec (1/4), Ferrini 3b (1/4), De Wolf ed (0/2), Colabello 1b (2/5), Reginato dh (2/5), Imperiali 2b (0/4), Lupo es (1/4), Albanese r (3/4), Pulzetti ss (1/3).

NETTUNO CITY: Acevedo ec (0/4), Castillo 3b (1/4), Vasquez ss (1/4), Buffa dh/l (0/4), Fontana es (0/3), Gomez r (1/3), Orefice 1b (0/3), Delgado 2b (1/2), Neri ed (0/3).

T&A: 000 020 020 = 4 bv 11 e 0

NETTUNO CITY: 000 000 000 = 0 bv 4 e 0

LANCIATORI: Quevedo (W) rl 6, bvc 4, bb 1, so 10, pgl 0; Jimenez (S) rl 3, bvc 0, bb 0, so 6, pgl 0; Taschini (L) rl 4.2, bvc 5, bb 4, so 4, pgl 2; Misell (r) rl 2.1, bvc 4, bb 0, so 2, pgl 0; Gonzalez (r) rl 1, bvc 2, bb 2, so 0, pgl 2; Buffa (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 3; pgl 0.

NOTE: doppi di Albanese (2), Colabello e Reginato.