Tennis, doppietta di Evelyn Amati nella tappa giovanile Next organizzata dal Ct Casalboni di Santarcangelo

Si è conclusa oggi la tappa del Ct Casalboni di Santarcangelo del circuito giovanile d’elite Next Gen. Bella doppietta di Evelyn Amati che sui campi di casa si è aggiudicata sia il tabellone Under 12 che l’Under 14. Nell’Under 12 la beniamina di casa (n.2) in finale ha sconfitto ieri Sveva Azzurra Pansica (n.1) per 6-2, 6-1. Oggi la stessa Amati ha giocato la finale Under 14 (anche qui era la n.2 del seeding) battendo 6-1, 6-0 Giulia Corradini (n.1). Nell’Under 12 maschile vittoria di Alessandro Sartori (n.2), portacolori dell’At Borgotrebbia, in finale su Rafael Capacci (n.1), portacolori del Ct Zavaglia, per 7-5, 6-3. Semifinali: Capacci-Jacopo Antonelli (n.4) 6-2, 3-6, 10-5, Sartori-Jacopo Martinelli (n.3) 6-4, 6-3. Nell’Under 14 maschile vittoria di Christian Capacci (Pol.Buscherini Forlì) in finale su Leonardo Sanchioni per 2-6, 6-2, 10-8. Il premio fair-play, memorial “Loris Lombardini” (coppa e carta Decathlon del valore di 70 euro) è andato a Fabio Crescentini, portacolori del Ct Casalboni.