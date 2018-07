Calcio, il Rimini fa tredici contro i dilettanti della Santagatese. Tris di Cecconi

Sport

Rimini

19:07 - 28 Luglio 2018



SANTAGATESE: Giacomini (1′ st Baldelli), Antonelli, Cappelli (1′ st Piacenti), Baldinini (29′ st Dall’Ara), Urbini, Rossi, Carigi (20′ st Simoncini), Fraboni, Calbucci (1′ st Pilotto), Pacini (1′ st Semprini, 27′ st Alfieri), Polidori (25′ st Savini).

RIMINI: Scotti (31′ pt De Marzo, 1′ st Nava), Brighi (20′ st Petti), Venturini (1′ st Cavallari), Alimi (1′ st Badje), Simoncelli (20′ Serafini), Battistini (15′ st Arlotti), Guiebre, Petti (1′ st Marchetti), Serafini (1′ st Montanari), Arlotti (1′ st Serafino), Cecconi (20′ st Alimi).

ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

RETI: 8′ pt Arlotti, 12′ pt, 4′ e 6′ st Cecconi, 27′ pt Brighi, 30′ e 34′ pt Battistini, 43′ pt e 19′ st Simoncelli, 27′ e 36 st Serafino, 34′ st Serafini, 37′ st Guiebre.



Dopo il successo sul Cluj nel primo test stagionale, il Rimini chiude in bellezza il ritiro estivo di Sant'Agata Feltria con una goleada a spese della Santagatese che milita in Terza categoria: 13-0.

Biancorossi in vantaggio dopo 8′ con Arlotti che raccoglie un bel cross dalla destra di Battistini e, da ottima posizione, insacca. Quattro minuti più tardi il raddoppio di Cecconi, abile a ribadire in rete la sfera respinta dalla difesa dopo una bella incursione offensiva di Petti. Il tris al 27′, sugli sviluppi di un corner di Simoncelli, porta la firma di Brighi. Alla mezz’ora Guiebre appoggia per Battistini che, con un preciso sinistro dal limite, pesca l’incrocio dei pali. Quattro giri di lancette dopo lo stesso Battistini recupera palla nell’area avversaria e dopo aver eluso la marcatura di un paio di avversari realizza il 5-0. Prima del riposo, al minuto 43′, c’è tempo per la sesta marcatura realizzata da Simoncelli che, dopo una bella azione personale di Guiebre, riceve palla, dribbla anche il portiere e deposita in fondo al sacco.

SECONDO TEMPO Dopo 4′ dal ritorno in campo Cecconi raccoglie una respinta corta del portiere su un tiro di Badjie e segna. Due giri di lancette più tardi lo stesso Cecconi ruba palla al portiere e realizza l’ottavo centro dei biancorossi. Al 19′ Simoncelli viene pescato in area da Arlotti e, con un tocco morbido, batte il portiere. Al 27′ Arlotti mette al centro dalla destra per Serafino che realizza il decimo centro. Al 34′ Serafini batte il portiere con una precisa conclusione, due minuti più tardi ancora Serafino raccoglie un assist di Guiebre e deposita in fondo al sacco. Al 37′ Guiebre chiude i giochi insaccando da posizione defilata.

La squadra biancorossa, dopo lo stop domenicale, riprende la preparazione lunedì. Mercoledì 1 agosto i biancorossi di mister Luca Righetti saranno impegnati a Villa con il Verucchio. Fischio d’inizio ore 20.30. Intanto l’amichevole Forlì-Rimini, in programma mercoledì 8 agosto allo stadio “Morgagni” con inizio alle ore 17, è stata posticipata alle ore 20.30.

In Coppa Italia il Rimini è stato inseriro nel girone E assieme al Ravenna. La terza squadra è da definire.