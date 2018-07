Lavori al casello Valle del Rubicone, l'uscita chiude tra lunedì e martedì

Attualità

Gatteo

| 18:19 - 28 Luglio 2018

Il casello della Valle del Rubicone a Gatteo, sull’Autostrada A14 restrerà chiuso nella notte per importanti lavori di manutenzione. A comunicarlo Autostrade per l’Italia che segnala che, sulla A14 Bologna-Taranto dalle ore 22 di lunedì 30 luglio alle ore 6 di martedì 31 Luglio sarà chiuso per svolgere importanti lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione Rimini.