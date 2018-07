Vela, Trofeo Yacht Club Rimini: si è svolta la prima regata riservata ai soci del club

Sport

Rimini

| 18:00 - 28 Luglio 2018

Si è svolta sabato 28 luglio nelle acque antistanti la Darsena di Rimini il 1° Trofeo Yacht Club Rimini, riservato ai soci del club. Alla competizione hanno partecipato una decina di equipaggi che gareggiavano con i blusail, imbarcazioni agili e pilotabili anche senza il possesso di patente nautica.

La giornata si è rivelata per lo Yacht Club Rimini un’ottima occasione per misurarsi con un evento in grado di catalizzare le energie propositive e le tante sinergie nate con la recente costituzione del club di appassionati, che ha già dato prova della capacità di farsi promotore di iniziative valide e dalla grande attrattiva.

Primo classificato lo skipper Franco Fregni, che ha portato il proprio equipaggio ad una brillante vittoria.

Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 2 agosto, con una cena che si svolgerà nella suggestiva location del Molo 22, sede del club, ove si festeggeranno i primi mesi di attività.





Nella foto l'equipaggio vincitore capitanato dallo skipper Franco Fregni (non presente nella foto), Fedrico Fregni, Tommaso Valentini e Attilio Sammarini