Tennis, Giorgia Di Muzio in evidenza al San Marino Junior Open: quarti in singolare e finale in doppio

| 17:31 - 28 Luglio 2018

Continua un’estate vissuta da protagonisti per gli allievi della San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti.

In particolare Giorgia Di Muzio si è messa in bella evidenza nel “San Marino Junior Open”, il torneo Itf Junior Tour (grado 5) organizzato dalla Federtennis del Titano. In singolare l’allieva di Giorgio Galimberti ha centrato i quarti battendo 6-4 6-1 l’inglese Charlotte Navin-Weinstein, terza testa di serie, e Cristina Pescucci (wild card) per 4-6 6-3 7-6 (4), prima di cedere 6-4 6-0 alla slovacca Radka Zelnickova.

In doppio, in coppia con Linda Alessi, Giorgia Di Muzio ha sconfitto Auer-Mueller (Aut-Ger) per 6-4 6-4, nei quarti Abbagnato-Schieroni per 7-6 (6) 5-7 10/3 e in semifinale il duo Ricci-Rocchetti (numero 3 del seeding) per 2-6 6-4 10/7, fermandosi solo nel match clou contro Medeghini-Simone (numero 4 del tabellone) per 6-3 6-3.

Intanto Jacopo Emanuele Riccardi, neo allievo dell’Academy sammarinese, ha vinto il tabellone Under 14 nel torneo nazionale giovanile del Ten Pinarella. Accreditato della prima testa di serie, Riccardi ha rispettato sino in fondo questo ruolo, battendo 6-2 6-0 in semifinale Alessandro Vico e in finale regolando per 7-6 (9) 6-4 il cervese Nicola Tocci, numero 2 del seeding.