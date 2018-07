FOTO: spettacolare carambola tra tre auto di fronte Italia in Miniatura, tre feriti

Cronaca

Rimini

| 17:06 - 28 Luglio 2018

Incidente stradale sabato pomeriggio attorno alle 16,40 sulla Statale Adriatica, all’altezza di Italia in Miniatura. Tre i feriti ma nessuno in maniera grave. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale. Una Renault Captur, che viaggiava in direzione del centro città, all’altezza del parco tematico si è portata in mezzo alla carreggiata per voltare a sinistra. Da dietro una Seat l’ha tamponata e ha fatto carambolare l’auto che la precedeva in mezzo alla carreggiata opposta dove, con direzione di marcia di Bellaria, procedeva una Mazda 2. Inevitabile lo scontro. Il conducente della Reanult e due passeggeri sono rimasti feriti e portati all’ospedale Infermi di Rimini. Illese le altre tre persone che erano a bordo delle altre due auto coinvolte. Sono intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco .