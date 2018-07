Al Boabay la gara di nuoto tra i gonfiabili: ecco i vincitori della seconda edizione

Sport

Rimini

| 16:12 - 28 Luglio 2018

Dopo la partenza carica di emozioni e adrenalina dello scorso 2 giugno in occasione di RiminiWellness e in compagnia del campione di dorso Simone Sabbioni, sabato 28 luglio la seconda edizione 2018 della Boathlon Monster Competition, in collaborazione con arena e Cellularline, ha ripetuto un altro grande successo, richiamando quasi 50 entusiasti partecipanti sulla battigia di fronte al Bagno 55, scattati in acqua per sfidarsi nella doppia, originalissima disciplina, che unisce nuoto e percorso sui gonfiabili di BoaBay. A dare il via alla gara è stato il giovane campione del team arena Nicolò Martinenghi, di Varese, classe 1999, record italiano nei 100m rana.

Di seguito tutti i vincitori della Boathlon Monster Competition 2018:

1° classificato Riccardo Moretti di 16 anni che ha chiuso la gara con il tempo di 12'35”

2° classificato Francesco Fraternali di anni 20 con il tempo di 14'18”

3° classificato Daniele Spina di anni 33 con 14'47”

1° donna classificata Federica Cappelluzzo di 18 anni con il tempo di 19'44”

Ultimo classificato Lucas Verdicchio di 29 anni che ha chiuso il percorso con 37'34”

I premi:

1° classificato (uomo e donna): 1 coppa + 1 abbonamento a BoaBay p er l’intera stagione 2018 (vincitore + 1 accompagnatore) + 1 Cellular Line Voyager Waterproof

2° classificato: 1 coppa + 5 ingressi a BoaBay + 1 Cellular Line Voyager Waterproof 3° classificato: 1 coppa + 3 ingressi a BoaBay + 1 Cellular Line Voyager Waterproof Primi 10 classificati: 10 Cellular Line Voyager Waterproof

Ultimo classificato (uomo o donna): 2 ingressi a BoaBay