Africa Djembe Kaloba, il 2 agosto concerto al Parco Le Navi di Cattolica

Eventi

Cattolica

| 16:04 - 28 Luglio 2018

L'assessorato alla scuola e politiche educative del comune di Cattolica, il Centro per le Famiglie e Music Machine, aspetta tutti i cittadini al Concerto di Seydou Kienou, Giovedì 2 agosto alle ore 20.30, al Parco le Navi. In apertura dell'evento si terrà la sfilata degli abiti della Sartoria Sociale Chic dell'Associazione Mondo Donna Onlus, in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Riccione. "Si assisterà ad un momento, in cui tante realtà dialogano tra loro attraverso sinfonie suonate dalle band che Seydou porta con sè per far diventare una serata piacevole, un momento sicuramente esilarante. Africa Djembe Kaloba, ci accompagnerà in un viaggio nella cultura del Burkina Faso, attraverso le percussioni, il canto e la danza africana e la band Farina Fina Gou Ba ci farà sentire quanto l'unione fa la forza.", spiegano gli organizzatori.

Inoltre la serata del 2 Agosto sarà rivolta anche alle famiglie. Seydou, infatti, incontrerà i bambini che hanno voglia di provare l'emozione delle percussioni, in laboratori dove verranno costruiti tamburi originali che serviranno alla sera nel concerto e che i bambini stessi potranno suonare insieme a lui sul palco. Un'emozione tutta da scoprire a cui la cooperativa bagnini ha dato la massima disponibilità accogliendo i laboratori direttamente al mare, per far vivere un pizzico dell’entusiasmo serale nel pomeriggio anche a tutti i turisti. I due laboratori si svolgeranno alle ore 10.00 ai bagni 70/71 Oasi e alle 16.30 ai bagni 18/19 Flora e Carmela.

"Un appuntamento indimenticabile, quindi che l'Amministrazione Comunale con tutti i suoi partner hanno voluto e desiderato tanto come occasione per un grande evento estivo che porta con sé il calore dell'Africa i colori della femminilità e la freschezza e l'allegria dei bambini.", concludono gli organizzatori.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi allo sportello informa-famiglie della sede di Cattolica telefonando allo 0541.961260 il lunedì, mercoledì, sabato mattina dalle 9.30 alle 12.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00.