Ai Campionati Italiani di Danza Sportiva ottimi risultati per la Scuola di Ballo 'Kriterion' e i suoi atleti

| 15:43 - 28 Luglio 2018

Dal 05 al 15 Luglio 2018 a Rimini si sono tenuti i Campionati Italiani della Federazione Italiana Danza Sportiva, e anche quest’anno ormai come consuetudine gli atleti della scuola di ballo Kriterion “Officina dei Sogni” di Cervia (con succursale a Rimini), maestro Ettore Fantini, hanno ottenuto grandissimi risultati.



In particolare Gengotti Lorenzo (Rimini) e Goia Federica (Cervia) hanno ottenuto la classe internazionale per la disciplina Danze Caraibiche; anche gli altri atleti hanno mostrato grande grinta e passione per lo sport, non arrivando al gradino più alto, ma pur ottenendo ottimi risultati.

Inoltre la grande professionalità degli istruttori e insegnanti ha permesso ai ragazzi di raggiungere traguardi tanto prestigiosi: Bartolini Alessio, Fantini Ettore, Gengotti Lorenzo, Goia Federica e Marzelli Federico.

Le prestazioni degli atleti-campioni hanno fatto sì che il nome della loro città di allenamento, Rimini, potesse comparire tra le realtà sportive di caratura nazionale.