Rimini, sorpresi a rubare una borsa e con la droga in tasca: nei guai due minorenni

Cronaca

Rimini

| 15:24 - 28 Luglio 2018

Era da poco trascorsa l’una di notte quando un equipaggio delle Volanti della Questura di Rimini è intervenuta presso un noto locale di via Principe di Piemonte dove erano stati segnalati due soggetti autori di furto. Giunti sul posto i poliziotti hanno individuato la parte lesa che ha subito riferito di aver subito poco prima dell’arrivo dei poliziotti il furto della sua borsetta. Nello specifico la donna ha affermato che, mentre si trovava all’interno del locale da ballo, una volta appoggiata la propria borsetta nera sul tavolo dove sedeva, si alzava per mettersi a ballare a pochi metri con il compagno, quando dopo pochi minuti si è accorta che quella borsa era scomparsa e che un addetto alla sicurezza si poneva all’inseguimento di alcuni giovani.

I poliziotti, immediatamente intervenuti sul posto, grazie alla descrizione fornita dalla donna, sono riusciti subito a individuare e a bloccare in sicurezza due giovani.

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire all’interno della tasca dei pantaloni di uno di loro due involucri termosaldati con all’interno della marijuana

Accompagnati presso gli Uffici della Questura di Rimini, i due giovani sono stati sottoposti ai previsti rilievi che hanno consentito di appurare che mentre un ragazzo è incensurato, l’altro del 2001 è già conosciuto alle Forze di Polizia.

Al termine degli accertamenti, dai quali è emerso che i due hanno lanciato la borsa a un terzo ragazzo che è riuscito a scappare via, i due ragazzi sono stati denunciati per furto aggravato (mentre nei confronti di uno solo è stato contestato il reato in materia di stupefacenti).