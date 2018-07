Poggio Torriana: arriva la Carta d’Identità Elettronica. A inaugurare il servizio sarà il sindaco Amati

Attualità

Poggio Torriana

| 15:21 - 28 Luglio 2018

Da mercoledì 1 agosto a Poggio Torriana si potrà richiedere la carta d'identità elettronica. Il primo a inaugurare il servizio sarà il Sindaco Amati. Per richiederla servono 22,00 € in contanti, una fototessera recente (su sfondo chiaro, posizione frontale, senza copricapo e senza ciuffi di capelli che vadano a coprire anche solo parzialmentegli occhi, stampata su carta fotografica ad alta risoluzione e scattata non oltre 6 mesi prima della domanda) e la precedente carta, se valida, o altro documento di riconoscimento. Come per il documento cartaceo, inoltre, i genitori dovranno dare l’assenso all’espatrio per i figli minorenni, mentre per i cittadini stranieri, oltre ai documenti già indicati, occorre anche il passaporto e il permesso di soggiorno in corso di validità, oppure ricevuta della domanda di rinnovo presentata entro i 60 giorni dalla scadenza del permesso.

La CIE si potrà richiedere, senza appuntamento, esclusivamente nella sede di Poggio Berni negli orari di apertura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico: lunedì e venerdì 10-13; mercoledì e sabato 8,30-13; giovedì 10-14. Si ricorda, che nel mese di agosto, come di consueto, gli uffici comunali saranno chiusi al sabato.

Le carte d’identità cartacee rimangono valide fino alla scadenza e non sarà necessario cambiarle. Non sarà più possibile richiederle se non per casi di reale e documentata urgenza: motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

A differenza della cartacea, infatti, la nuova CIE viene consegnata a casa entro sei giorni lavorativi da parte del Ministero dell'Interno, con raccomandata. Al termine della richiesta al cittadino è consegnata una ricevuta con i dati

anagrafici e la fotografia, che costituisce documento di riconoscimento sostitutivo in attesa della consegna, insieme alla prima parte dei codici Pin e Puk (per utilizzare la CIE nei servizi online).

Una delle maggiori novità è che la CIE è dotata di un microprocessore sui cui sono registrati i dati del cittadino, tra cui anche le impronte digitali, che verranno acquisite presso lo sportello (a partire dai 12 anni), così come il codice fiscale e l'indirizzo di residenza, che non sarà più stampato sulla carta.

Per far fronte all'attivazione del nuovo servizio l’ufficio Urp-demografici si è riorganizzato con la presenza di un operatore allo sportello, dedicato solo alle CIE. Tuttavia, in previsione dei tempi di lavorazione più lunghi e dell’incremento dell’utenza nella sede di Poggio Berni, soprattutto i primi giorni, si avvisa che sarà possibile il verificarsi di code.

Per ulteriori informazioni accedere al sito www.comune.poggiotorriana.rn.it o contattare l'URP allo 0541629701 int. 1-1 o e-mail a urp@comune.poggiotorriana.rn.it