San Leo: lunedì 30 luglio concerto della Csyo, giovane Orchestra di fama mondiale

| 14:06 - 28 Luglio 2018

Lunedì 30 luglio alle ore 21, nella splendida cornice del piazzale della Fortezza…l’imperdibile concerto della CSYO, un’orchestra giovanile unica, composta da circa 60 elementi selezionati fra i migliori giovani musicisti inglesi!



L’orchestra si esibisce regolarmente in tour internazionali con artisti di fama mondiale ed è stata la prima orchestra giovanile occidentale ad aver lavorato con i ballerini del prestigioso Teatro Bolshoj in un concerto in Croazia.



Il programma è di forte impatto abbinando lo straordinario concerto di Sibelius, considerato uno dei più difficili brani della letteratura violinistica, alla celeberrima sesta sinfonia di Ciaikovsky.



La sinfonia op. 74 venne eseguita, per la prima volta, nove giorni prima della sua morte, il 16 ottobre 1893 a San Pietroburgo e per via delle tematiche presenti all’interno della stessa, la presenza dei temi, la maturità compositiva ed il pathos che domina tutta la sinfonia, può essere considerata la più grande composizione del musicista russo.



Nelle passate edizioni grandissimi artisti sono stati protagonisti del Festival di San Leo: i premi Oscar Ennio Morricone, Luis Bacalov e Nicola Piovani e poi i celebri Uto Ughi, Salvatore Accardo, Giorgio Carnini ed il Coro della Cappella Sistina.



Come di consueto il Festival è arricchito dalla presenza in cartellone di corsi di alto perfezionamento (30 giugno - 12 agosto) che si avvalgono in qualità di docenti, di alcuni fra i più affermati concertisti italiani.



Il San Leo Festival 2018 è un’iniziativa culturale promossa dal Comune di San Leo, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Società San Leo 2000 servizi turistici S.r.L.



Per informazione www.sanleofestival.it oppure www.san-leo.it