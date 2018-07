Centro Riabilitazione 'Luce sul Mare' compie 38 anni, grande festa sulla terrazza Vighi

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:55 - 28 Luglio 2018

Mercoledì 25 luglio 2018, alle ore 21.00, Luce sul Mare, il Centro di Riabilitazione Privato Accreditato di Bellaria- Igea Marina (Rn), ha festeggiato sulla magnifica terrazza Vighi, il suo 38° compleanno alla presenza dei suoi graditi ospiti, del proprio personale, dei tantissimi soci vecchi e nuovi, delle autorità locali e con le rappresentanze del mondo cooperativo.

Si è trattato di un importante e significativo momento di festa, dove si è celebrata con gioia e tantissimo coinvolgimento emotivo, la storia di questa realtà sociale che dagli anni ottanta, grazie ad un percorso di crescita continuo fornisce servizi sanitari, riabilitativi ed educativi di eccellenza, sia a livello locale che nazionale.

Il presidente Massimo Marchini ha ricordato e ringraziato ancora una volta quegli audaci, intrepidi 38 soci fondatori che nel lontano venerdì di ben 38 anni fa decisero, credendo in quel progetto e nel loro lavoro, di sfidare la sorte e le precarie condizioni economiche, rilevando la gestione dalla vecchia proprietà privata e, armati di tanto coraggio e notevole ottimismo, partire per quella che è poi diventata una fantastica avventura.

Oggi Luce sul Mare è oramai una realtà sanitaria e sociale consolidata e riconosciuta, che opera sul territorio riminese ma che accoglie pazienti da ogni regione d’Italia, che da lavoro continuativo a quasi 300 persone residenti per lo più nel proprio territorio di riferimento, di cui 115 sono anche soci della Cooperativa.

Offre una vasta gamma di servizi innovativi, sia in ambito riabilitativo che educativo, in particolare il mondo della disabilità, con centri ambulatoriali all’avanguardia, come il nuovo Poliambulatorio Malatesta a Rimini, o come il Reparto di Riabilitazione Intensiva e Neuro-riabilitazione, collocato all’interno dell’O.C. Franchini di Santarcangelo, investendo da sempre in nuove tecnologie, in crescita professionale, mantenendo però vive le proprie caratteristiche identitarie, fatte di attenzione alla cura e di umanizzazione dei servizi.