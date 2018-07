Luci in spiaggia, iniziati i pattugliamenti dell'arenile della Muncipale di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:42 - 28 Luglio 2018

Sono cominciati in questi giorni i servizi di pattugliamento notturno sull’arenile della Polizia municipale utilizzando le nuove dotazioni tecnologiche acquisite grazie ai finanziamenti dell’accordo Regione - Comune di Rimini “Luci in spiaggia”.

In uno sforzo condiviso che vede insieme istituzioni, amministrazioni locali e operatori privati del settore, l’impegno è infatti quello di rispondere alla domanda di sicurezza di residenti e turisti che affollano Rimini. Ed è questo quanto previsto nell’accordo di programma ‘Luci sulla spiaggia 2018’, approvato e finanziato oltre che dal Comune di Rimini dalla Giunta regionale con 91mila euro sui 140mila complessivi. Un’intesa tra Regione e Comune di Rimini che punta a rendere più sicuro il litorale grazie ad azioni di prevenzione integrata. L’accordo di programma prevede l’illuminazione dei tratti di

spiaggia libera di Rimini con l’obiettivo di rendere sicuro l’intero arenile della città. Allo stesso tempo sarà rafforzato l’impianto di videosorveglianza e acquistati veicoli adatti al pattugliamento della spiaggia. E’ infatti con questi mezzi, in grado di affrontare terreni sabbiosi e bagnati con la possibilità di essere impiegati sia nelle attività preventive che repressive per interventi rapidi, che la Polizia municipale riminese, d’intesa con le altre forze dell’ordine, è impegnata in questi giorni.

I pattugliamenti con le nuove dotazioni tecnologiche continueranno nelle prossime giornate con servizi specifici.