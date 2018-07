Eclisse affascina i riminesi, colline prese d'assalto: oltre 1500 persone all'osservatorio di Saludecio

Attualità

Saludecio

| 11:19 - 28 Luglio 2018

Tantissime persone hanno preso d'assalto le colline della provincia di Rimini per ammirare la spettacolare eclissi totale di Luna di venerdì sera. Tutti alla ricerca di punti di osservazione privilegiati da dove assistere alla lenta scomparsa della Luna, coperta dalla Terra rispetto al Sole, vedendola poi riapparire dopo qualche ora più luminosa che mai, assieme a Marte. Molto traffico si è registrato nei pressi di Torriana e Covignano, con tante macchine parcheggiate nei dintorni dei punti di osservazione. Diverse persone hanno unito la visione dell'eclisse, ad una cena nei ristoranti con vista privilegiata. Grande partecipazione di appassionati anche nelle spiagge della costa.

"E' andata magnificamente" racconta Gianfranco Lollino dell'Osservatorio Astronomico Copernico di Saludecio "E' stato un vero delirio. Eravamo sicuramente più di 1500 ad ammirare l'eclissi. Abbiamo 'bloccato' la strada provinciale 58, via Pulzona, dal grande afflusso che abbiamo avuto. Avevamo approntato 10 postazioni con altrettanti telescopi per osservare il fenomeno, ricreando un vero e proprio anfiteatro nel campo vicino all'osservatorio. Chi non è riuscito a sedersi nelle numerosissime sedie predisposte, si è organizzato con coperte direttamente sul prato. Siamo tutti particolarmente soddisfatti della riuscita dell'evento" racconta ancora Lollino "da tempo ci stavamo preparando e siamo stati molto contenti di vedere tra il pubblico tantissimi bambini".





Foto dalla pagina Facebook dell'Osservatorio