Turista 98enne in vacanza a Miramare si perde in spiaggia: rintracciato dalla Municipale

Rimini

| 11:06 - 28 Luglio 2018

E’ una storia fortunatamente a lieto fine quella che ha visto coinvolto un novantottenne della provincia d’Arezzo che, approfittando del riposo pomeridiano della moglie si era allontanato dalla struttura che li sta ospitando per poi perdersi nella folla di turisti e bagnanti. E’ stato verso le ore 15 che gli operatori della Polizia municipale riminese sono intervenuti su segnalazione di una cittadina alla Centrale operativa, per prestare soccorso ad un anziano in evidente stato confusionale. La persona è stata accompagnata negli uffici del distaccamento di Miramare per poi, dopo essere stata tranquillizzata e dissetata, essere fatta salire sul mezzo di servizio per mettersi alla ricerca con gli operatori dell’albergo nel quale era alloggiato. E' stato solo grazie ad alcuni racconti fatti alle agenti dall'uomo e la conoscenza del territorio da parte delle poliziotte, che si è potuto di individuare la struttura ricettiva dove la persona era ospitata e di riconsegnarlo alle cure dei suoi cari.