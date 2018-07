Rimini, Tiberio Music Festival: grandi band al Parco Marecchia per la seconda edizione

Eventi

Rimini

| 10:45 - 28 Luglio 2018

Il 3, 4 e 5 agosto 2018 il Parco Marecchia ospiterà la seconda edizione del Tiberio Music Festival, che vedrà per tre giorni alternarsi artisti, cantanti, gruppi e deejay di fama internazionale. Alcuni dei più noti e rappresentativi esponenti della musica raggae e afro, elettronica e rock si esibiranno nello straordinario contesto dell’invaso del Ponte di Tiberio, scenografia d’eccezione per un festival interamente gratuito che nasce con l’obiettivo di offrire una proposta di intrattenimento alternativa, in grado di integrarsi col ricco palinsesto di eventi e iniziative che da qualche anno a questa parte caratterizza la stagione estiva del nostro territorio.

Venerdì 3 agosto è il momento del Rimini Afro Festival, giunto alla sua settima edizione.

I live e i concerti spazieranno dalle sonorità reggae e dancehall fino ai ritmi brasiliani.

Degne di nota saranno le performance live di General Levy, artista inglese conosciuto in tutto il mondo e quella di Ras Kalif, una giovane promessa del circuito reggae Africano e Costa Ivoriano.

Saranno proposti anche due concerti, uno di musica reggae con i bravissimi Devon and Jah Brothers, band reggae italiana, nata a Rimini che grazie alla vittoria del concorso Arezzo Wave Love Festival goes to Rototom, ha avuto la possibilità di partecipare lo scorso anno al Rototom Sunsplash a Benicassìm (Spagna), oltre che aprire i concerti di artisti come Max Romeo e Train to Roots all’Arezzo Wave.

Chiuderà la fase dei live il concerto con gli esplosivi OPS (Ordem Progress Sound). La band ripercorre con il suo repertorio l’evoluzione musicale della musica Afro Baiana, riproponendo sia sonorità percussive tradizionali AfroSamba, sia sonorità elettriche Afro Funk passando per i groove più tipici del SambaReggae e della Batucada.

Come sempre saranno presenti i più importanti dj del panorama europeo Afro World Music come Meo, Pery, Ebreo, e Fary ma anche dj più giovani come Berto Ghigo e Marzio.

Il day 2 sarà nuovamente all'insegna della musica tehcno e house con grandissimi guests internazionali, partendo dalla leggenda della musica house Satoshi Tomiie, giapponese di orgine, passando per il Messico, la Colombia e gli USA con la crew di Vatos Locos composta da Hector, David Gtronic e Chad Andrew.

Tantissimo spazio sarà dato alla musica elettronica live con 2 band del territorio: gli 8tt8 e gli USR live, mentre dalle 20.45 alle 21.45 si esibiranno i Ninos Du Brasil, duo italiano che sta spopolando nei festival di tutta Europa e nel mondo. Tenetevi forte, quest'anno ne vedremo delle belle!

Per la serata conclusiva, domenica 6 agosto si è deciso per un salto nel passato: all rock '70/'80. Una serie di band ci proporrà le sonorità che hanno segnato e che ancora segnano la storia della musica, passando dai Guns’n’Roses, AC/DC, Queen, Bon Jovi, Europe, Toto fino agli AC/DC. Ci sarà anche spazio per alcune band Grunge che ripercorreranno i mitici anni '90: Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains…

Ospiti eccellenti della serata sono: 80’s Sunset Strip - Black Ice (AC/DC Tribute Band) - Freight Train - The Dice - The Superteens - Born In February. Un’intera giornata all'insegna del rock and roll!

L’area interessata dalla manifestazione sarà totalmente recintata e gli accessi saranno presidiati da stewart muniti di metal detector, oltre ad esser perquisiti borse e zaini e fatti riporre eventuali caschi. All’interno saranno presenti i truck food con le specialità romagnole e non solo, giostre e gonfiabili per bambini. Sarà allestito un centro di primo soccorso per ogni evenienza.

Per informazioni:

cellulare: 331 5070853 – 340 7628752

tiberiomusicfestival@gmail.com







Foto dalla pagina Facebook del Tiberio Music Festival