Spadarolo, condotta idrica danneggiata, lavori nella notte tra martedì e mercoledì

Rimini

| 09:53 - 28 Luglio 2018

Si svolgerà nella notte tra martedì 31 Luglio e mercoledì 1 Agosto l’intervento di riparazione provvisoria alla condotta idrica di Spadarolo, una delle principali e strategica per la zona. L’intervento sulla condotta da 500 mm di diametro si rende necessario a causa di una recente rottura, localizzata a circa 2 metri di profondità dal manto stradale che ha comportato un pronto intervento del personale Hera, grazie al quale nei giorni scorsi è comunque stata garantita la fornitura idrica alle famiglie della zona.

Data la complessità e delicatezza del lavoro, in questa fase personale Hera lavorerà provvedendo alla riparazione provvisoria del tratto, che sarà completamente sostituito subito dopo la stagione estiva.

Le operazioni coinvolgeranno una decina di persone tra operativi e tecnici per il coordinamento delle attività.

Per limitare al massimo i disagi alle famiglie, personale Hera lavorerà nella fascia oraria notturna, quella di minor consumo, precisamente tra le 21 e le 4 del mattino.

Per la durata dell’intervento i residenti serviti dalla condotta in oggetto potrebbero avvertire un lieve calo di pressione nell’erogazione, e le fasi strettamente operative comporteranno necessariamente una momentanea interruzione nell’erogazione di acqua potabile. Per questo, Hera ha provveduto a circoscrivere al massimo l’area del distacco della fornitura, garantendo a più residenti possibile la disponibilità di acqua anche durante le fasi dell’intervento. Tutte le famiglie potenzialmente interessate sono state già avvisate con una comunicazione specifica.

Con l’occasione Hera ricorda che in caso di interventi programmati sulla rete idrica, come quello in oggetto, e che potrebbero comportare interruzioni del servizio l’utente può scegliere di essere informato anche tramite avviso sms sul proprio cellulare. Il servizio è gratuito. Per info e attivazione, basta accedere ai Servizi Hera OnLine dal sito www.gruppohera.it.

Hera ricorda anche che, in caso di rotture, intervenire tempestivamente sulla rete è importante per limitare al massimo la dispersione di acqua. Per questo è fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini, che possono intervenire segnalando eventuali anomalie al Pronto Intervento Reti, 800 713 900, numero gratuito ed attivo tutti i giorni 24 ore su 24.