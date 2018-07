Colti in flagrante, lupi nelle campagne di Mercato Saraceno

Attualità

Mercato Saraceno

| 08:50 - 28 Luglio 2018

Avvistati venerdì pomeriggio, un piccolo branco di lupi nella zona le Greti di Mercato Saraceno. La foto è stata scattata da Valerio Casali che l'ha postata su facebook. Sono tre esemplari: "Hanno attraversato mentre passavo, spiega - e si augura che i lupi facciano un buon lavoro con i cinghiali. Secondo gli esperti, non sono pericolosi per l'uomo, si spostano con il loro branco e possono percorrere anche 50 km in poche ore.