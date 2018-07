Rimini Baseball, Pirati vincono gara 1 contro Città di Nettuno e sono matematicamente secondi in classifica

Sport

| 07:33 - 28 Luglio 2018

Il Rimini Baseball vince 5-2 gara1 contro il Città di Nettuno e conquista matematicamente il secondo posto in classifica con 5 gare d’anticipo (19v 4p) pur essendo ancora in corsa per il primo posto blindato finora dall’UnipolSai Bologna (22v 1p). I due manager Ceccaroli e Trinci si sono affidati ai due starter designati alla vigilia Ruiz e Richmond.

Gli ospiti partono bene contro i lanci di Ruiz, il leadoff Sellaroli viene eliminato al volo, poi Mercuri e Rodriguez toccano due valide in sequenza, ma il partente riminese farà battere ad Aguilera e Montiel due comode volate che terminano l’attacco nettunese. Al cambio di campo gli uomini di Ceccaroli approcciano alla grande la gara contro il partente ex MLB Richmond, dopo l’out di Noguera, Nico Garbella colpisce un doppio, Romero viene eliminato a destra da Giordani, mentre Angulo si guadagna la base ball. Il gran doppio sulla recinzione di Ustariz spinge a punto i due corridori (2-1), poi dopo la base ball guadagnata da Batista l’assalto neroarancio si chiude col k di Molina. Due riprese più avanti i Pirati piazzano l’allungo decisivo, il singolo di N. Garbella e i due doppi in fila battuti da Romero ed Angulo producono altre due segnature riminesi (4-1). Al quinto inning sul primo lancio di Richmond, lo slugger riminese Romero colpisce un gran solo homer che incrementa il vantaggio (5-1), mentre al sesto il battitore nettunese Montiel risponde battendo un fuoricampo che tiene in gara i suoi (5-2). Nella parte alta dell’ottava ripresa sulla collinetta neroarancio è salito Marquez al posto di un positivo Ruiz (99 lanci). Il rilievo dei Pirati condurrà in porto questo prezioso successo seppur con qualche brivido finale dove il Città di Nettuno può rammaricarsi per non essere riuscito a produrre il contatto che avrebbe potuto riaprire il match con Sparagna che andrà out al piatto con due corridori in base. Rimini vince 5-2.

Questa sera la serie si concluderà sempre sul diamante riminese dello Stadio dei Pirati (playball ore 20.30) per la conclusiva sfida del quinto weekend di regular season (Girone di ritorno). Probabili partenti, Bassani per Rimini e Frias per il Città di Nettuno.

Simone Drudi

Ufficio Stampa

La foto di ALEX ROMERO è del fotografo FIBS Lauro Bassani PhotoBass.