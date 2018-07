Rimini Calcio, sabato a Sant'Agata nuovo test. Col Forlì al Morgagni l'8 agosto si gioca alle 20,30

Sport

Rimini

| 18:28 - 27 Luglio 2018

Sabato alle 17,30 il Rimini scende di nuovo in campo a Sant’Agata Feltria contro la Santagatese. Incerta la presenza di Volpe (nella foto) alle prese da un paio di giorni con un risentimento muscolare. E' l'ultimo atto del ritiro, poi la squadra scenderà a Rimini per riprendere la preparazione al Romeo Neri da lunedì dopo lo stop domenicale.

Intanto l’amichevole Forlì-Rimini, in programma mercoledì 8 agosto allo stadio “Morgagni” con inizio alle ore 17, è stata posticipata alle ore 20.30. Mercoledì 1 agosto, infine, i biancorossi di mister Luca Righetti saranno impegnati a Villa con il Verucchio. Fischio d’inizio ore 20.30.