Novafeltria: taglio del nastro per il rinnovato Conad, presenti Vice Sindaco e parroco

Attualità

Novafeltria

| 17:43 - 27 Luglio 2018

Ha riaperto venerdì mattina, venerdì 27 luglio, alle ore 9 il Conad di Novafeltria di via Cavour, dopo un importante intervento di ristrutturazione totale dei locali.

Al taglio del nastro erano presenti la Vice Sindaco, Elena Vannoni, e il parroco della locale parrocchia di Santa Barbara Martire, don Emmanuel Murmu.

Il negozio osserverà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20, la domenica dalle ore 8 alle 12,30. In via straordinaria, in occasione della riapertura, domenica 29 luglio la chiusura sarà posticipata alle 17 e a seguire sarà offerto a tutti i clienti un aperitivo, con animazione musicale a cura dei dj di Radio Bruno.

Nel negozio, di oltre 500 mq, sono occupati 32 addetti, oltre ai tre giovani soci, Giorgia Fracassi, Denis Fabiani e Fernando Fraboni della società GFM che gestisce l’attività.

“Siamo una società costituita poco meno di due anni fa dalla passione e dall’entusiasmo di tre giovani dipendenti con esperienze nella grande distribuzione – commentano Giorgia, Denis e Fernando. – Abbiamo scelto di diventare imprenditori in questo settore restando nel nostro territorio, grazie a una opportunità che il mondo Conad ci ha dato. La ristrutturazione è stata impegnativa e ha richiesto la chiusura per una ventina di giorni, ma ci consegna un negozio totalmente rinnovato e con un’ambientazione più moderna e accogliente, nel quale i nostri clienti troveranno ancora più piacevole fare la spesa quotidianamente”.

Il punto vendita si presenta al pubblico completamente rinnovato: tra le novità l’inserimento del reparto pescheria, che completa l’assortimento del supermercato, e il banco della gastronomia calda, con una ricca possibilità di scelta tra primi, secondi e contorni per il pranzo e la cena di tutti i giorni. Nuovo spazio è inoltre assicurato alla frutta e alla verdura, oltre che al banco tradizionale della macelleria con lavorazione in reparto della carne in osso, potenziato rispetto al passato.