Spenti da maggio, tornano attivi i nuovi tutor: postazione in A14 Valle del Rubicone-Rimini nord

| 17:31 - 27 Luglio 2018

Tornano in funzione i Tutor sulle autostrade italiane, anche se al momento in maniera molto più ridotta rispetto al passato. Il sistema che punisce chi supera i limiti di velocità sarà infatti attivo a partire da venerdì 27 luglio inizialmente su 22 tratte autostradali e solo successivamente verrà implementato. Introdotto nel 2004 dopo un lavoro di preparazione svolto da Autostrade con la Polizia stradale, il ministero dei Trasporti e le associazioni dei consumatori, fino al 10 aprile scorso il Tutor era attivo su oltre 2.500 km di carreggiate.

I nuovi dispositivi prenderanno sempre in considerazione la targa come primo elemento, ma porranno l’attenzione anche su altri dettagli delle auto, per rendere più sicuro il riconoscimento della vettura e la rilevazione della velocità di percorrenza. Non resta, quindi, che rispettare i limiti di velocità per non rischiare di incorrere in brutte sorprese.

Ecco le tratte autostradali dove sono attivi i Tutor: A1, Reggio Emilia-Campegine e la Campegine-Parma; A10, Albisola-Celle Ligure e Celle Ligure-Albisola; A14, Valle del Rubicone-Cesena; Faenza-Forlì; Cesena-Valle del Rubicone e Valle del Rubicone-Rimini nord; A1, Firenzuola-Badia e Badia-Fiorenzuola; A1, All. Dir. Roma nord-Ponzano Romano; Ponzano Romano-Magliano Sabina; Magliano Sabina-Orte; San Vittore-Cassino; Cassino-Pontecorvo; Colleferro-Valmontone; A1, All. Dir. Roma sud-Colleferro; San Vittore-Caianello; A16, Baiano-Avellino ovest; Avellino ovest-Baiano; A30: Sarno-Palma Campania; Allacciamento A1/A30-Nola.