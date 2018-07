Riccione: assessore premia squadra karatè e gruppo Triathlon, con Crociani qualificato alle Olimpiadi giovanili

Sport

Riccione

| 17:10 - 27 Luglio 2018

La mattina di Venerdì 27 luglio l’assessore allo sport del Comune di Riccione, Stefano Caldari, ha premiato per meriti sportivi due gruppi di atleti di società riccionesi.

Il primo è stato aggiudicato alla squadra femminile senior del Centro Karate di Riccione, rappresentata dal coach Riccardo Salvatori e dalle atlete Vanessa Villa, Ylenia Mami ed Elisa Franchini, meritevoli di aver conquistato la medaglia d’oro al Campionato Italiano Assoluto a rappresentative regionali a squadre Fijlkam, il 14 luglio scorso a Lido di Ostia, aggiudicandosi il titolo nazionale.

Il secondo è andato ai triathleti Asia Mercatelli, Myral Greco, Alessio Crociani, Nicolò Strada (campione italiano categoria junior), del gruppo Triathlon Team Riccione, campioni italiani a squadre vincitori della staffetta mista junior a Bracciano a metà luglio.

Crociani, inoltre, è stato anche premiato per particolari meriti sportivi in quanto è il secondo atleta riccionese dopo Simone Sabbioni a conquistare il pass per le Olimpiadi giovanili di Buenos Aires del prossimo ottobre.