Maxi evacuazione disinnesco bomba, fermi anche i treni per due ore fra Cesena e Rimini

| 16:56 - 27 Luglio 2018

Si fermeranno anche i treni, per circa due ore a partire dalle 10.30, per il disinnesco domenica 29 luglio di un ordigno bellico trovato in un cantiere a Santarcangelo di Romagna, che prevede l'evacuazione di 6.600 persone, un migliaio delle quali anche a Rimini. Nella cosiddetta 'zona rossa', in un raggio di 1,4 chilometri dal punto di rinvenimento, e nella 'zona arancione' (1,6 chilometri) la circolazione stradale sarà interrotta, ma l'autostrada A14 non sarà interessata da restrizioni. La circolazione ferroviaria sarà sospesa fra Cesena e Rimini dalle 10.30 e indicativamente per due ore, su ordinanza della Prefettura di Rimini nell'ambito delle disposizioni di sicurezza già previste. Previste modifiche al servizio di alcuni treni Regionali e a lunga percorrenza, con deviazioni, cancellazioni totali o parziali e allungamento dei tempi di viaggio. L'orario di sospensione del servizio potrà variare in base all'effettivo completamento delle operazioni programmate. Info: fsnews.it e rfi.it (Infomobilità) e nelle stazioni ferroviarie.