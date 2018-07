Rimozione ordigno, domenica 29 giornata alternativa con la 'Camminata della bomba' a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

27 Luglio 2018

Domenica 29 luglio sono diverse le proposte di amministrazione comunale e associazioni sportive e di volontariato per far trascorrere una giornata alternativa ai cittadini che dovranno lasciare le proprie abitazioni in occasione della rimozione dell’ordigno bellico ritrovato in via del Grano.



Al centro parrocchiale “Giovanni Paolo II” (via Morigi 305, località San Bartolo) dove a partire dalle ore 7,00 sarà operativo un centro di accoglienza per persone non autosufficienti o che non hanno la possibilità di recarsi da parenti o amici: qui il gruppo Agesci Santarcangelo organizzerà giochi all’aperto per bambini e intrattenimento per anziani, a cominciare dalla classica partita a carte. Al centro parrocchiale saranno inoltre presenti associazioni cinofile che proporranno una serie di dimostrazioni con gli amici a quattro zampe rivolte ai più piccoli, mentre alle ore 11,30 chi lo desidera potrà anche partecipare alla Santa Messa.



Cammina in Wellness Santarcangelo organizza invece la “Camminata della bomba”: alle ore 8,30 dal Campo della Fiera partirà una camminata gratuita per raggiungere il parco della Cava di Poggio Torriana, a cura di Wellness Foundation, Technogym e Associazione Time to Move, in collaborazione con il centro sportivo RaMi Benessere e Sport. Un modo diverso e divertente per stare lontani dalle zone rossa e arancione – spiegano gli organizzatori su Facebook – svolgendo un’attività salutare per il corpo e la mente.



Anche al parco Francolini sarà presente un punto di aggregazione per giovani e famiglie che vorranno trascorrere una mattina in compagnia: dalle ore 9 fino alle 12 circa Seven Ars, in collaborazione con il gruppo “Bambini per sempre”, organizza attività sportive tra cui partite di pallavolo, pallacanestro e diverse attività motorie, oltre a un laboratorio di disegno a cura di Davide Sapigna.



Si ricorda che sul sito del Comune www.comune.santarcangelo.rn.it è possibile consultare tutte le informazioni e aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni di rimozione dell’ordigno che si svolgeranno domenica prossima. Fino al 28 luglio è inoltre possibile chiedere informazioni all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune (0541/356.356 – urp@comune.santarcangelo.rn.it), mentre domenica 29 sarà possibile chiedere informazioni ai numeri 0541/356263, 329/7505127 e 329/7505103 attivi presso l’Unità di crisi.