Riccione: sabato 28 luglio spiritualità, yoga e bagno sonoro al Festival del Benessere

Eventi

Riccione

| 15:48 - 27 Luglio 2018

Il "Festival del Benessere", ideato e promosso da Cruisin’, è uno spazio-tempo di conoscenza e condivisione dove il corpo e la mente si fondono spontaneamente con i concetti di benessere, prevenzione e salute. Un evento itinerante nei luoghi del benessere, finalizzato alla prevenzione e alla promozione di un sano stile di vita.

L’appuntamento con il Festival del Benessere 2018 è sabato 28 luglio a Marano Beach di Riccione (zona 135-136): una giornata ricca di lezioni, workshop e incontri per vivere esperienze di benessere uniche.

Marano Beach è una nuova idea di spiaggia moderna e accogliente dove personale altamente qualificato, ti introdurrà nell’ambiente esclusivo, dominato dal bianco del legno e dal verde delle palme, accanto al blu delle piscine e degli idromassaggi. Dalla SPA sul mare, alle piscine al Marano Beach troverai ampi spazi e un luogo per ogni tipologia di esigenza, così se vorrai potrai rilassarti alla ricerca di una pausa rigenerante, oppure immergerti nel ricco programma di ginnastica per tutti i gusti.

Dalle ore 8.30 lezioni di risveglio muscolare, stretching, posturale, pilates, acqua gym, sup, yoga e mobility con i migliori docenti nazionali targati Cruisin'.

Per tutta la giornata saranno a disposizione dei partecipanti professionisti ed operatori olistici certificati che offriranno trattamenti individuali di massaggio linfatico, consulenza di posturologia e valutazione del sistema nervoso autonomo.

Previsti anche incontri su interessanti argomenti quali: stress cronico, iridologia, nutrizione e livelli ormonali e sincronario maya.

La giornata termina con il bagno sonoro, ideale per abbandonarsi in uno stato di totale relax per il corpo e per la mente. Appuntamento dunque a sabato 28 luglio.